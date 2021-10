Lazio, a inizio partita troppe volte in svantaggio: il dato

Troppe volte sotto a inizio partite. Uno dei limiti della Lazio è anche questo che costringe la squadra quasi sempre a rincorrere. Come riporta Lazio Page nel 78% delle sfide di campionato giocate i biancocelesti sono andati sotto all'inizio, sempre tranne contro Cagliari (lo svantaggio arrivò poi in corsa) e Roma. In 3 di queste 7 circostanze è arrivata la rimonta (Empoli, Spezia, Inter), in un caso il pareggio (Torino). Di seguito il dato esteso ai grandi campionati europei.

100% Genoa (9/9)

91% Saint-Etienne (10/11)

78% Lazio (7/9)

78% Norwich (7/9)

78% Watford (7/9)

78% Alaves (7/9)

73% Brest (8/11)

73% Metz (8/11)

70% Levante (7/10)