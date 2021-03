Lazio, A. Pereira festeggia la 'Giornata mondiale del libro': "Imparare sempre" - FOTO

In occasione della Giornata mondiale del libro, Andreas Pereira ha pubblicato un post Instagram per ricordare l'appuntamento. Il brasiliano ha condiviso un suo scatto mentre, seduto sulla poltrona, è intento a leggere un libro. Accanto a lui, la maglia della Lazio con il 7 sulle spalle. Quella che indossa ogni volta che Simone Inzaghi lo fa scendere in campo. Ad accompagnare l'immagine, un suggerimento: "Imparare sempre".

