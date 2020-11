Lazio, a Torino è dominio biancoceleste: la statistica che sorride a Inzaghi

La Lazio vince contro il Torino al termine di una gara che ha messo a dura prova il cuore dei tifosi. Nel'arco dei minuti di recupero, la squadra di Simone Inzaghi ha ottenuto il pareggio con Immobile, per poi portarsi in vantaggio con Caicedo nei secondi finali. Un successo al cardiopalma, arrivato in maniera rocambolesca. Ma la vittoria dei capitolini è stata tutt'altro che casuale. Guai a pensare a un colpo di fortuna o a episodi che sono andati a favore degli ospiti. E i numeri lo confermano. Come riporta Lazio Page, infatti, Immobile e compagni hanno effettuato sei chilometri in più rispetto agli avversari. E il duello biancoceleste non si spiega soltanto facendo riferimento alla corsa. La Lazio ha affondato 23 tackle in più del Torino (37 VS 14), e svolto sette anticipi in più (16 VS 9). La statistca sorride a Inzaghi, che sta attento a non predersi alcun merito. Al novantesimo i complimenti sono tutti per i suoi ragazzi.

