Lazio, Abbate: "I tifosi hanno fiducia nel gruppo. Champions? Non mi sento..."

Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare della modifica allo statuto FIGC, di Lazio - Cagliari e prospettive future. Ecco di seguito le sue parole: "Caos FIGC? Vittoria di Gravina che lo rafforza. Quanto peserà l'assenza di Tavares? Il bello di questa Lazio, che non vedevo da 20 anni, è che quest'anno sono tutti interscambiabili. Siamo tutti fiduciosi perché chiunque giochi sappiamo che renderà. Il merito è assolutamente di Baroni. Zaccagni? Ha recuperato, stasera farà staffetta con Noslin. Lazzari? Giocherà dal primo minuto, anche perché Marusic ha un problemino, poi ha giocato le ultime tre. Gara di Noslin? Sono molto curioso di vederlo con Pellegrini dietro, secondo me è un esame importante per lui. Lotta Champions? Presto per dirlo, non voglio aumentare le aspettative, chiaro che se dovesse continuare così possiamo inserirla. Bisogna sfruttare il calendario favorevole fino all'8 dicembre, poi guardo le rose e non me la sento di chiedere alla Lazio di competere con Inter, Milan, Juve e le altre. La mia preoccupazione è che se la Lazio arrivasse quinta o sesta la gente rimarrebbe delusa. Gigot dal primo? Ancora no".