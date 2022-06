Lazio, Acerbi: dubbi sul destino e in vacanza incontra Pioli... 

I due si sarebbero visti a Forte dei Marmi. Al tecnico rossonero il difensore piace, ma la richiesta di Lotito non è di certo bassa

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - L’arrivo di Alessio Romagnoli è legato anche e soprattutto all’addio di Francesco Acerbi. Una poltrona per due, una questione che Sarri vuole risolta prima di Auronzo. Come riporta la rassegna odierna di Radiosei, dopo le chiacchiere sull’Inter arriva anche l’interesse di Pioli per il difensore classe 1988. I due si sono incontrati, sembra casualmente, in vacanza a Forte dei Marmi. Lotito intanto ha valutato Acerbi 5 milioni, una cifra assolutamente non "low cost" per un 33enne, anche perché il patron non si è mai rivelato così convinto di volerlo perdere.