Lazio, Acerbi e Strakosha stakanovisti. Luis Alberto il centrocampista più impiegato

Tante competizioni e impegni ravvicinati hanno costretto Simone Inzaghi a ruotare gli elementi della sua rosa e a ricorrere spesso al turnover. L'uunico ad aver giocato tutti gli 810 minuti disputati dalla Lazio è stato Thomas Strakosha. Segue Francesco Acerbi, a quota 790, a causa dei 20 minuti finali saltati contro la Sampdoria a Marassi (a livello precauzionale in vista del derby). Più rotazioni a centrocampo, dove Luis Alberto è il centrocampista più utilizzato (642'). In attacco più Correa che Immobile (614' vs 607'), ma i numeri pressoché simili evidenziano la loro centralità nel contesto Lazio.



Portieri:



Strakosha – 810′ minuti (100%);

Guerrieri e Proto: 0 minuti;

Difensori:



Acerbi – 790′ (97,5%);

Radu – 540′ (66,6%);

Luiz Felipe – 461′ (56,9%);

Bastos – 339′ (41,8%);

Vavro – 242′ (29,8%);

Patric – 48′ (5,9%);

Silva e Armini: 0 minuti

Centrocampisti:



Luis Alberto - 642' (79,2%)

Milinkovic – 625′ (77,1%);

Lulic – 605′ (74,6%);

Lazzari – 515′ (63,5%);

Lucas Leiva – 496′ (61,2%);

Parolo – 440′ (54,3%);

Marusic – 295′ (36,4%);

Jony – 205′ (25,3%);

Berisha – 137′ (16,9%);

Cataldi – 89′ (10,9%);

Lukaku: 0 minuti;

Attaccanti:



Correa – 614′ (75,8);

Immobile – 607′ (74,9%);

Caicedo – 366′ (45,1%);

Adekanye – 14′ (1,7%);

LAZIO, LA SENTENZA DELL'UEFA

LAZIO, L'INTERVISTA ESCLUSIVA A CAGNI

TORNA ALLA HOMEPAGE