Lazio, Acerbi in prima linea per una buona causa - FOTO

Francesco Acerbi è da sempre impegnato in modo attivo sul fronte della beneficenza. Anche in questo caso il leone biancoceleste ha abbracciato una causa che riguarda i bambini, come ha ben spiegato in un post pubblicato su Instagram: "Nel corso di questi anni nella mia foto profilo avete visto Elia, un ragazzo speciale con una forza ancor più speciale. È stato il miglior compagno di squadra. Grazie a Gianni Cimarosti, per avermi dato l’opportunità di conoscerlo. Seguiteli e fate il tifo per loro, perché fare del bene fa del bene!".

