UFFICIALE - Biglia è un nuovo calciatore del Karagumruk: video di presentazione stile FIFA

Lucas Biglia cambia ancora squadra. Il centrocampista argentino è ufficialmente un nuovo calciatore del Karagumruk, club di massima serie turca. L'ex Milan e Lazio è arrivato a Instabul questa mattina e ha svolto le visite mediche. Poi la firma sul contratto che lo ha legato alla sua nuova società. Dopo 7 anni, Biglia lascia la Serie A per approdare in Turchia. Il Karagumruk ha preparato un video speciale per il nuovo acquisto pubblicato sul profilo Twitter. Si tratta di un video di presentazione ispirato al noto videogioco FIFA.