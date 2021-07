Lazio, Adamonis: "Mi sento vecchio come Reina. Futuro? Chiedete a Lotito"

LAZIO, ADAMONIS AD AURONZO - A margine dell'allenamento mattutino ha parlato il portiere Marius Adamonis ai microfoni di Lazio Style Channel: "Questo ritiro è molto duro, con mister Grigioni è sempre un lavoro difficile. Il primo test amichevole è andato bene, stiamo lavorando sulla tattica, ho toccato due volte il pallone (ride, ndr). Nenci? Mi trovo bene con lui, ha lavorato con grandi squadre e ci stiamo trovando al top. Con Grigioni è il quinto anno, mi dispiace che ho tempo limitato per lavorare con lui, ma ci conosciamo bene. Futuro? Bisogna chiedere alla società, è una bella domanda, non lo so".

"VECCHIO COME REINA" - "Alla Salernitana l'anno scorso mi sono trovato molto bene, era un grande gruppo, mi son fatto trovare pronto quando è servito, ma contavano gli obiettivi di squadra più di quelli individuali. Se sono maturato? Sono diventato padre e mi sono sposato, il mondo mi è cambiato a 360°, mi sento già come Pepe Reina, vecchio (ride, ndr). Dagli altri puoi imparare tutto, tecnica, movimenti e pensiero. Devo ancora migliorare nella velocità e sulla tecnica", ha concluso.

