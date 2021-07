AURONZO GIORNO 10 - Lazio, si chiude l'allenamento. Sessione di autografi per Luis Alberto - FOTO

AURONZO MATTINA - Seduta terminata. I tifosi sono innamorati di Felipe Anderson. Appuntamento alle 17.30 per la seduta pomeridiana, sempre live, sempre su Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 - Si chiude ora la seduta d'allenamento, non prima di una sessione straordinaria di foto e autografi per Luis Alberto.

AGGIORNAMENTO ORE 11.40 - I calciatori sono chiamati a scambiarsi velocemente la palla in mezzo al campo, per poi arrivare al cross e alla conclusione in porta.

AGGIORNAMENTO ORE 11.35 - Sul campo centrale arrivano centrocampisti e attaccanti. La squadra degli "arancioni" è formata da Escalante, Luis Alberto, Akpa Akpro, Raul Moro, Muriqi, Bertini e Shehu. I celesti, invece, sono Leiva, Milinkovic, Felipe Anderson, Cataldi, Adekanye e Caicedo.

AGGIORNAMENTO ORE 11.20 - Si conclude il lavoro difensivo sul campo centrale. Un gruppo composto da centrocampisti e attaccanti svolge un lavoro atletico senza palla in quello adiacente.

AGGIORNAMENTO ORE 11.15 - Piccola pausa con i giocatori che vanno a dissetarsi. Momento giusto, dunque, per i tifosi che, dalle gradinate dello "Zandegiacomo" intonano cori per il neo-allenatore biancoceleste Maurizio Sarri.

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 - Jony, sull'altro campo, prosegue un allenamento differenziato.

AGGIORNAMENTO ORE 10.55 - Si continua a lavorare, ora sul movimento della linea difensiva nel momento del lancio lungo di un avversario. Qualche cambio nelle due retroguardie, con i componenti che s'interscambiano di volta in volta.

AGGIORNAMENTO ORE 10.45 - Mentre il resto della squadra rimane sul campo adiacente, in quello centrale si inizia a lavorare sulla difesa. Due retroguardie si alternano: la prima formata da Marusic, Luiz Felipe, Radu e Fares; il secondo da Lazzari, Vavro, Patric e Hysaj. Sul terreno di gioco anche Kamenovic e Durmisi.

AGGIORNAMENTO ORE 10.40 - In serata è atteso Luka Romero, il neo-acquisto della Lazio che questa mattina si sottoporrà alle visite mediche d'idoneità in Paideia.

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 - I tre portieri - Reina, Strakosha e Adamonis - iniziano a lavorare con i due preparatori. Riscaldamento per un gruppo ristretto della rosa nel caso adiacente.

AURONZO - Prosegue il lavoro della squadra, sotto l'occhio vigile di mister Sarri, in quel di Auronzo di Cadore. Anche oggi è in programma una doppia seduta d'allenamento: la prima, quella mattutina, partirà tra una manciata di minuti. Nel frattempo, i calciatori iniziano man mano a fare il proprio ingresso nel campo adiacente a quello principale.

Seguono aggiornamenti

