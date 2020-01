Lazio, Agostinelli: "Brescia campo pericoloso, ma vincere è d'obbligo"

Domenica, ore 12:30, la Lazio sarà di nuovo in campo per sfidare il Brescia. Ai microfoni di Radiosei ha parlato del match Agostinelli: "La Lazio è carica per la vittoria in Supercoppa e per le tante vittorie, ma è importante essere consapevoli dei pericoli che un campo come quello del Brescia nasconde. L'umiltà serve sempre, ma se la Lazio resterà concentrata non avrà problemi anche con le defezioni attuali. Le vacanze non le hanno fatte solo i biancocelesti, ma anche gli altri. Alcuni non riescono a riattaccare nuovamente la spina. Ora la Lazio è nettamente più forte degli altri, deve vincere questa partita e basta. Gli uomini di Inzaghi avranno un calendari difficile a gennaio. La partita con il Napoli non sarà una partita semplice, considerando anche il cambio di allenatore".

