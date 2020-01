Lazio, Agostinelli: "Con la Sampdoria bisogna avere pazienza, non ci saranno spazi"

Non c'è tempo per fermarsi, la Lazio dovrà affrontare la Sampdoria sabato alle 15:00. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Agostinelli: "La Sampdoria ha giocatori singolarmente importanti, è una squadra compatta che in due partite ha preso solo un gol. Ora è difficile da battere, non è la stessa della partita d'andata. La Lazio non avrà spazi, loro resteranno molto stretti. Ranieri sa adattarsi alla squadra avversaria, è un grande allenatore. La Lazio ha dimostrato di poter segnare sempre negli ultimi minuti, ma può far gol in qualsiasi momento. La partita sarà più facile nel caso in cui i biancocelesti andassero in vantaggio subito. Ci sarà però bisogno di pazienza, ma sarà difficile".

