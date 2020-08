Lazio, Agostinelli: "David Silva utile per la Champions. Inzaghi? Deve rimanere"

Andrea Agostinelli, ex centrocampista della Lazio dal 1975 al 1979, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per commentare il calciomercato biancoceleste. Tra i temi trattati ci sono il rinnovo di Inzaghi e la pista che porta a David Silva. Queste le sue parole:

DAVID SILVA - "Sarebbe un rinforzo di gran qualità. Ha esperienza e diciamo che questi giocatori, pur non essendo al culmine carriera, con le motivazioni giuste possono assolutamente dire la loro. Ibra da questo punto di vista ha aperto un varco e anche Ribery ha fatto lo stesso. È tutta una questione di motivazione. Per la Champions League sarebbe utilissimo. A centrocampo e in attacco può essere molto importante e non far sentire nulla di acquisito ai giocatori. La sua qualità non si discute minimamente, è un giocatore di grande spessore".

INZAGHI - "La Lazio deve tenerselo stretto, quel che fatto lui lo hanno fatto in pochi e le richieste che arrivano sono normali. Senza di lui sarebbe come ricominciare da zero”.

