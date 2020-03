Lazio, Agostinelli: "Giocare a porte chiuse con l'Atalanta è un vantaggio"

Il campionato entra nella fase decisiva, la Lazio è prima in classifica. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Agostinelli: “Giocare a Bergamo senza pubblico è un vantaggio. Quello stadio è una bolgia, a maggior ragione dopo i recenti rinnovamenti che hanno portato i tifosi praticamente attaccati al campo. Discorso simile per L’Inter a Torino. Difesa a 4 per affrontare l’Atalanta? Assolutamente no. Ma non schiererei Jony a sinistra, visto che la squadra di Gasperini ha grande ritmi e fisicità. Meglio a questo punto provare Marusic a sinistra, con Lazzari di nuovo titolare a destra”.