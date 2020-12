Lazio, Agostinelli: "Ottavi di Champions grande risultato. A gennaio un acquisto"

A Tuttomercatoweb.com l'ex centrocampista della Lazio Andrea Agostinelli ha detto la sua sul risultato raggiunto in Champions League dalla squadra di Inzaghi: "La Lazio i suoi successi non li ottiene mai con tranquillità, l'ultima partita è stata veramente pazzesca per tutti i tifosi. Però alla fine il risultato è arrivato, gli ottavi di finale di Champions League sono tanta roba. Considerando gli introiti incassati credo che Lotito farà un acquisto".

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

LAZIO - HELLAS VERONA, LA CONFERENZA DI INZAGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO