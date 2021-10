Lazio, Akpa Akpro: "Aggressivi sempre, non solo col Marsiglia. Ora a Verona..."

La Lazio pareggia contro il Marsiglia nel match valido per la terza giornata della fase a gironi d'Europa League. Nell'immediato post-gara, anche Jean Daniel Akpa Akpro ha parlato della sfida ai microfoni di Lazio Style Channel: "Era una partita difficile, abbiamo cominciato un po’ timorosi, hanno preso fiducia. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene, meritavamo la vittoria, peccato non aver fatto gol. Dobbiamo continuare così, abbiamo giocato molto bene contro l’Inter, oggi abbiamo fatto una discreta partita. Vogliamo continuare in questo modo anche contro il Verona. Aggressività? Dobbiamo esserlo sempre, non solo col Marsiglia. Se vogliamo essere una grande squadra, dobbiamo fare così. Verona? Dobbiamo cominciare forte per mettere intensità, per dimostrare che siamo una grande. Se iniziamo piano, loro prendono fiducia e questo non va bene".

Lazio, non basta l'assalto nel finale: l'OM regge e porta via un punto

Bodo Glimt - Roma, altro record: sconfitta storica per Mourinho

TORNA ALLA HOMEPAGE