Lazio, Akpa Akpro in Paideia per dei controlli medici - FOTO

In questo momento di grande difficoltà per la Lazio, dove oltre alle vittorie mancano anche dei giocatori all'appello, c'è bisogno di tutti per poter tornare a sorridere. Proprio per scongiurare qualsiasi brutta sorpresa, Jean Daniel Akpa Akpro si è recato in Paideia per dei controlli medici. La presenza del centrocampista ivoriano in clinica è stata certificata dalle foto pubblicate sugli account social del club biancoceleste.