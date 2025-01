Lazio, Akpa Akpro (ri)esordisce con il Monza: Bocchetti punta su di lui

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tempo di svolgere le visite mediche e ufficializzare il trasferimento ed è subito in campo. Salvatore Bocchetti decide di mettere alla prova il nuovo acquisto e al 75' della partita tra Monza e Cagliari, con il risultato di 1-2 in favore dei sardi, manda in campo Jean Daniel Akpa Akpro al posto di Bondo, nel tentativo di dare più energia al centrocampo. Per il centrocampista ivoriano in prestito dalla Lazio si tratta della ventesima presenza in maglia brianzola, dopo le diciannove della scorsa stagione.