Lazio, al via la seconda fase della preparazione: il messaggio da Formello - VIDEO

La Lazio è tornata nella Capitale, dopo aver trascorso una decina di giorni a Auronzo di Cadore per il consueto ritiro pre stagionale. Nel quartier generale di Formello i biancocelesti svolgeranno la seconda parte della preparazione, che prevede diversi test in calendario sia in Italia sia in Europa, in vista dell’inizio della nuova stagione fissato al 18 agosto. Il momento della ripresa è stato immortalato dal club che lo ha poi condiviso attraverso i canali social ufficiali.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE