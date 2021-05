Lazio, Alia: "Milinkovic mi ha impressionato, a Muriqi serve tempo"

La stagione è finita da poco, ma sono tante le novità che circolano in casa Lazio. Il cambio d'allenatore potrà incidere molto sul mercato biancoceleste e sulla permanenza di alcuni giocatori a Formello. Durante una diretta Instagram, il terzo portiere Alia ha risposto ad alcune curiosità dei tifosi: "Il giocatore più forte in allenamento? Milinkovic Savic mi ha impressionato. A Muriqi bisogna dare tempo, non è facile a Roma fidatevi. Neuer è il mio portiere preferito di sempre. Io della Lazio? Ovvio! Meglio Reina o Strakosha? Sono forti entrambi. Se Sergej rimane? Ora gli faccio una telefonata e glielo chiedo (ride, ndr)".

ALLENATORE - "Se mi dispiace dell'addio di Inzaghi? Certo. Minchia con ste sigarette... che c'avete oh (ride, ndr). Non so chi potrebbe venire".