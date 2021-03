Lazio, allenamento personalizzato per Caicedo a Formello: "Non molliamo" - VD

Ha saltato la trasferta di Udine ma ora vuole tornare il prima possibile. La stagione di Felipe Caicedo è stata rallentata fin qui dalla fascite plantare, un problema che lo ha tenuto fuori dal campo più del previsto. L'attaccante della Lazio vuole sfruttare la sosta per le Nazionali per rimettersi in sesto e ha già cominciato il suo percorso di recupero. Su Twitter l'ecuadoregno ha postato un video del suo allenamento personalizzato: "Non molliamo", ha scritto.