Lazio, altro rinvio per il rinnovo di Inzaghi: la situazione

Si vociferava di un possibile incontro nella giornata di ieri, non è stato così. La fumata bianca con la tanto attesa firma sul rinnovo del contratto non è arrivata da parte di mister Inzaghi. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei la questione legata al prolungamento del tecnico biancoceleste continua a tenere banco in casa Lazio ormai da mesi. Lotito vorrebbe chiudere il discorso prima della fine del campionato, probabilmente succederà il contrario anche per valutare dove alla fine i biancocelesti riusciranno a piazzarsi in classifica e come si potrà quindi operare sul mercato. Comunque andrà per il quinto anno consecutivo Inzaghi avrà portato la squadra in Europa, la sua priorità è sempre stata la Lazio e ha allontanato anche possibili richieste prima tra tutte quella del Leicester. La fine della stagione è vicina, i tifosi attendono, adesso la priorità è che il mister rimanga saldamente al suo posto fino al 2024.

Pubblicato il 05-05-2021

