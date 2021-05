Lazio, occhio al cartellino: tutto il centrocampo è in diffida

Si ferma Fares per squalifica, dalla quale rientra però Francesco Acerbi. C'è però un altro problema che incombe in casa Lazio. Il cartellino giallo fa infatti paura, anche perchè il terzetto intoccabile di centrocampo è finito completamente in diffida. A Milinkovic e Luis Alberto infatti, si è aggiunto anche Leiva, ammonito da Giacomelli nella sfida contro il Genoa. Nel rush finale del campionato, in piena lotta per un posto in Champions, e con il derby che incombe, perdere pedine così importanti potrebbe rappresentare un ostacolo importante. Difficile pensare che tutti e tre possano arrivare immacolati di qui alla fine. Fiorentina, poi il Parma, infine Roma, Torino (se il Collegio di Garanzia non assegnerà il 3-0 a tavolino) e Sassuolo, questo il calendario della Lazio. Se si dovessero fare dei calcoli, la sfida dell'Olimpico contro il già retrocesso Parma potrebbe rappresentare l'occasione meno dolorosa per rinunciare a qualche big, prima del derby contro la Roma. In un corsa Champions così affollata ogni dettaglio può fare la differenza. In sostituzione sono pronti Parolo, Akpa Akpro, Cataldi, ma anche Pereira ed Escalante, che sta recuperando la migliore condizione.