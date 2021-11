Lazio, Alviti (Ultras Lazio): "Trasferta vietata? Questa è discriminazione"

La Lazio andrà in Francia senza i suoi tifosi. Scelta prevedibile da parte del governo francese, che ha vietato ai laziali la trasferta di Marsiglia, un po' meno le motivazioni. Sono state infatti chiuse le frontiere a tutti coloro che si dichiareranno supporters biancocecelesti perché "violenti e fascisti". Yuri Alviti, membro degli Ultras Lazio, ha spiegato ai microfoni dell'Adnkronos il suo dissenso: "La trasferta vietata a Marsiglia mi sembra un giocoforza delle istituzioni francesi, una assurdità. I motivi saranno ben altri e sicuramente risalgono a molto tempo fa. Ogni volta che uno alza la voce viene etichettato come fascista. Finché esiste il politicamente corretto non cambierà mai niente. E' oltretutto una discriminazione nei confronti del tifo laziale tutto, anche per quanti che col tifo violento o con i daspo non ha mai avuto a che vedere, famiglie magari, che approfittavano dell'occasione per qualche giorno fuori, dopo essersi goduti la partita".