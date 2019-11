Lazio, Anastasi: "Correa, grandi miglioramenti. Invece Berisha..."

La Lazio è terza in classifica, grazie anche a un attacco da urlo. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Anastasi: "Correa sta cominciando a migliorare anche sul tiro. Bisogna riuscire a tirare subito, di prima. Anche Immobile se cominciasse a calciare più rapidamente sarebbe a quota 20 gol. Comunque l’argentino ha bisogno di essere incoraggiato, il fattore mentale è importante. L’appoggio psicologico è determinante per alcuni giocatori. Correa è un grande giocatore, e ha bisogno di affetto. Un giocatore che probabilmente non ne riceverà più è Berisha, i fischi all’Olimpico nell’ultima con il Lecce è significativa. Immobile sta segnando tantissimo ma è anche molto altruista, è uno che tira fuori anche molti assist: il Tucu può usufruire anche di questo. Ciro è un’anima buona a 360 gradi".

