Lazio, Ancelotti: "Maximiano e Gila possono fare bene in biancoceleste"

Lo ha portato in prima squadra al Real Madrid e lo ha fatto esordire: Ancelotti ha parlato di Gila e anche di Maximiano, della Lazio, a Radio Radio

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

La Lazio ha guardato anche in Liga in questa sessione di mercato, piazzando due colpi dalla Spagna: Luis Maximiano e Mario Gila. Il primo è reduce da una bella stagione al Granada, nonostante la retrocessione, il secondo ha stupito con il Real Madrid Castilla, tanto da essere convocato anche dalla prima squadra dei Blancos, con cui è sceso in campo in due occasioni. A portarlo con se e a dargli fiducia è stato l'allenatore del Real, Carlo Ancelotti, che ai microfoni di Radio Radio ha parlato anche dei due nuovi acquisti biancocelesti:

"Maximiano ha fatto un ottimo campionato lo scorso anno. E’ sicuramente pronto per il campionato italiano, farà bene. Mario Gila è un ottimo giocane, ha lavorato molto e bene con noi. Ha potenziale, è attento. Può fare bene.”

Pubblicato il 12/08