Lazio, anche Tommaso Inzaghi festeggia la vittoria - FT

In questa serata di Champions la Lazio ha toccato il cielo con un dito. Merito della vittoria bella e netta sul Borussia Dortmund di Favre. Al termine del match in tantissimi hanno commentato ed esultato per la convincente prestazione degli uomini di Inzaghi e tra di loro c'è anche il primogenito del mister Tommaso che sui social ha usato la foto della star della serata: Akpa Akpro che al suo esordio ha segnato anche la rete del 3-1.

Lazio - Borussia Dortmund, Costacurta: "Chiedo scusa a Immobile"

La Lazio celebra la vittoria: "Il nostro cammino parte con tre punti e tre gol!" - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE