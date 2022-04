Lazio, Anderson: "Col Sassuolo uno dei gol più belli in carriera. Lo ricordo bene..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel match program di Lazio - Sassuolo, pubblicato sui canali social del club biancoceleste alla vigilia del match, vengono riportate anche alcune parole di Felipe Anderson in merito al gol siglato in un Sassuolo - Lazio del 1° marzo 2015, terminata 0-3. Cross di Keita dalla sinistra, Acerbi - all'epoca neroverde - respinge centralmente, proprio sui piedi del brasiliano. Il tempo si ferma: stop a destra sotto l'incrocio, Consigli vola ma non basta. "Pipe" ha ricordato quel capolavoro: "Quel gol lo ricordo bene, è stato uno dei più belli segnati in carriera. Eravamo in un grande momento, appena stoppai la palla ero già sicuro di segnare. Il tiro a giro nacque proprio da come fermai la sfera. Fu una giornata bellissima, che ci regalò una vittoria importante contro una squadra forte".

