Lazio, Anderson incontra Leiva: “Quanto mi mancavi fratello” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono giorni di riposo per la Lazio, concessi da Sarri dopo la sfida con la Juventus. L'ultima del 2022. Prima di ritrovarsi tutti, eccetto i nazionali, a Formello, i biancocelesti si stanno godendo amici e famiglia. Felipe Anderson è rimasto nella Capitale, ma non è solo. Ha ricevuto una visita speciale, direttamente dal Brasile lo ha raggiunto il suo ex compagno di squadra e carissimo amico: Lucas Leiva. I due sono molto legati, insieme hanno vissuto momenti indimenticabili in campo e non solo, per questo dopo tanto tempo hanno deciso di incontrarsi e trascorrere una serata insieme. Il momento è stato immortalato da entrambi e condiviso tramite i rispettivi profili social. "Quanto mi mancavi fratello" scrive Pipe e Leiva risponde: "Che bello vederti fratello".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE