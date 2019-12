Lazio, André Anderson: "Esordio, che emozione! Juve? Non la temiamo" - VD

La vittoria contro l'Udinese, ma anche la giornata dell'esordio per André Anderson. Il brasiliano classe 1999, nel finale di gara, ha trovato i primi minuti con la maglia biancoceleste. Un pomeriggio che difficilmente dimenticherà: "Non me l’aspettavo, ma mi allenavo per questo. Non sapevo quando sarebbe accaduto e sono molto contento. Il mister mi ha fatto entrare da mezz’ala e ho cercato di fare qualcosa di importante per la squadra. Non ho parole, abbiamo dei giocatori fortissimi. Quest'anno volevo giocare alla Lazio proprio perché è importante stare con fenomeni così. Volevo esordire ovviamente, ma soprattutto avere la possibilità di allenarmi con loro. La sensazione è incredibile, ovviamente c’era un po’ di ansia nell’esordire con una squadra tanto importante. Ma mi sono allenato tanto per questo. Non ho mai sentito una sensazione simile, sono davvero felicissimo. Il primo messaggio? Sarà per mia moglie, solo noi sappiamo quello che abbiamo fatto per essere qui. Anche gli impegni con la Nazionale mi hanno aiutato. Volevo giocare, ma soprattutto imparare. Dovevo essere pronto e questi mesi mi sono serviti tantissimo", le parole a Lazio Style Channel.

Subito dopo, l'italo-brasiliano ha risposto alle domande dei cronisti presenti in zona mista: "Ci stiamo allenando bene, per questo mi aspettavo una Lazio come quella di oggi. Sono contento per questo esordio e ancor più contento per la vittoria. Immaginavo di avere delle difficoltà, abbiamo giocatori forti. Sapevo di dover essere paziente, ora sono felice. Abbiamo giocatori importanti, aspetto il mio momento. Ruolo? Voglio giocare, non importa se come mezzala, quinto o attaccante. Sono contento di far parte di questo gruppo, abbiamo un gruppo importante. Lazio Scudetto? Sì, la Lazio può competere. Sappiamo che lavoriamo bene, per questo io sono fiducioso. Juventus? E’ una squadra forte, ma siamo forti, non la temiamo".

