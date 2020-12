Lazio, Andrea Casta tra innovazione e tradizione: concerto di Natale in streaming

Il Coronavirus ci ha privato di tutti gli svaghi a cui eravamo abituati e a cui forse non davamo il giusto peso, ma con l'ingegno e la tecnologia siamo riusciti a superare le barriere messe dal virus pandemico. Ora si lavora da casa con lo smart working, le riunioni si fanno attraverso le videochiamate e si possono anche seguire i concerti in streaming. Uno dei prossimi in programma è quello di Andrea Casta, che da tempo apre le partite casalinghe della Lazio con la sua musica. Il violinista dall'archetto luminoso suonerà il 23 dicembre nella chiesa di San Luigi dei Francesi in pieno centro a Roma. Insieme a lui nella suggestiva location ci saranno anche Martina Attili (ex concorrente di X Factor), il chitarrista Jacopo Mastrangelo (anche lui ha suonato per i biancocelesti nell'epoca post Covid) e il chitarrista e produttore Davide Gobello.

CONCERTO IN STREAMING - La performance che unisce musica, arte e bellezza sarà disponibile al pubblico in streaming in modo tale da poter unire tutti anche in periodo difficile come quello che stiamo vivendo. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma Oooh.events e il ricavato servirà anche a sostenere gli eventi musicali, fortemente colpiti dalla pandemia.