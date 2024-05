Lazio, Anellucci: "Tudor? Il rapporto si chiuderà a breve. E attenzione a..."

La stagione, seppur con molte difficoltà, si è conclusa e per la Lazio ora è tempo di riflettere e programmare la prossima annata. Sul tavolo non c'è solo il futuro dei calciatori, ma anche quello di Tudor. In merito, ai microfoni di TMW, si è espresso il procuratore Claudio Anellucci che ha raccontato la sua versione dei fatti: "Con Tudor? La sensazione è che il rapporto si chiuda a breve. Già c'è stata una forte diatriba, da quello che so, tra società e allenatore. I punti ti hanno dato forza, ma molti giocatori ora dici che non ti vanno bene. E se hai 10 giocatori da cambiare, ecco che la società ti deve dire di no. Così ti metti in contrasto già con la società e non so cosa può succedere a metà luglio se già ora è così. Se non si trova un accordo sarà difficile vedere Tudor cominciare il campionato. E attenzione a un nome importante in giro, il più vincente in Serie A...So poi che Luis Alberto andrà in Arabia, sono ormai vicini all'accordo per 15 milioni più bonus".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE