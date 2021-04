Lazio, Anna Falchi e il ritorno di Inzaghi: "Simone leader e riferimento. Ora festeggiamo!" - FOTO

La Lazio travolge il Milan e conquista tre punti che fanno in modo che la corsa Champions non si sia ancora arrestata. Subito sono arrivati i messaggi di rito dei protagonisti biancocelesti, a cui si è aggiunta Anna Falchi. La madrina ha "regalato" ai suoi followers di Instagram uno scatto sexy, per poi aggiungere: "Che partita stasera la mia Lazio. Tornato il nostro Simone Inzaghi, leader e punto di riferimento per la squadra. Ed eccomi qui a festeggiare una bella vittoria dopo un'amara sconfitta. Ottimo Correa e fantastico come sempre Ciro Immobile".

