Lazio, Caicedo si complimenta con la squadra: "Bravi ragazzi" - FT

La Lazio ha vinto contro il Milan segnando il gol del definitivo 3-0 all'87', ma a realizzarlo non è stato l'ormai solito Caicedo. L'attaccante ecuadoriano non è stato convocato da Inzaghi per il recente problema fisico che lo ha portato in settimana a svolgere dei controlli in Paideia. Il Panterone è stato comunuque vicino ai suoi compagni e, al termine della gara, si è complimentato con loro su Twitter: "Braviii ragazzi!!!".