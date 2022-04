Lazio, Armini difende Moro: “Vergognatevi, un briciolo di umanità” – FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Nella serata di ieri Raul Moro è stato protagonista di un episodio spiacevole, picchiato e derubato della propria auto sul Grande Raccordo Anulare. Insieme a lui c’era anche il papà, i due poi sono stati soccorsi e trasportati al Policlinico Casilino. La notizia è rimbalzata anche sui social dove c’è chi si è schierato a sostegno del giovane calciatore e chi invece non ha esitato nel lasciare commenti superflui e poco rispettosi come “Hanno fatto bene”. Se n’è accorto Nicolò Armini, ex biancoceleste e compagno di Raul, che ha voluto prendere le difese del suo amico condannando la cattiveria delle persone lanciando un messaggio tramite il proprio profilo Instagram, queste le sue parole: “Dopo una cosa così terribile che è successa dove un ragazzo di 20 anni viene aggredito insieme al padre e senza modo per difendersi, c’è gente che si permette di dire determinate cose. Ma non vi vergognate, un briciolo di umanità c***o. Io non me la prendo con voi ma con chi vi permette di scrivere ancora determinate cose e uscirne illesi. Sempre al tuo fianco fratello".

