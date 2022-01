Lazio - Atalanta e il sogno di Sidibe: dal viaggio della speranza all'Olimpico

Una bella storia quella che arriva da Bergamo prima e dallo stadio Olimpico poi. Durante il match contro la Lazio infatti l'allenatore della Dea Gasperini ha deciso di far esordire in Serie A, complici le molte assenze, due baby Primavera: Alassane Sidibe e Tommaso De Nipoti. Il primo soprattutto, di origini ivoriane, ha una storia tutta da scoprire.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti Alassane parte dalla Costa D'Avorio per poi affrontare uno dei tantissimi viaggi della speranza per arrivare in Italia, per inseguire un sogno e per avere una possibilità. Nel 2016 arriva a Lampedusa insieme al fratello e per alcuni mesi si stabilizza a Collelongo in provincia dell'Aquila. Inizia a giocare per il Capistrello e le voci sul suo talento arrivano fino a Bergamo e All'Atalanta. Sidibe ha giocato per un anno nell'Under 17, poi nell'Under 18, infine due anni in Primavera, fino al sogno avveratosi sabato di calcare il palco della Serie A.

