Lazio - Atalanta, le iniziative in programma all'Olimpico

Alle 20:45 di sabato 28 dicembre all'Olimpico andrà in scena in big match tra Lazio e Atalanta. Lo spettacolo però non sarà solo in campo durante i 90' perché la società biancoceleste, come si legge sul sito ufficiale, ha organizzato diverse iniziative che si terranno nel pre gara. Di seguito tutte le info:

"COVER BAND OASIS

La band si esibirà nella zona dei cinque cerchi nel pre partita (alle 19:40 e subito dopo il volo di Olympia) e durante l’intervallo.

SHARE THE GOOD

Come in tutte le gare interne, volontari delle Associazioni Alimentare di Roma, Banco Alimentare del Lazio, Croce Rossa Roma Capitale e la Comunità di Sant’Egidio e volontari della Fondazione Lazio saranno presenti nei tre punti dello stadio (via dei Gladiatori - Obelisco - Via Nigra) per accogliere i tifosi che vorranno donare alimenti a favore delle persone meno abbienti. Il progetto è patrocinato dall’Assessorato alle politiche sociali di Roma.

QUIET ROOM

Sarà presente un gruppo di 14 ragazzi dell’Associazione GRUPPO ASPERGER LAZIO con spettro autistico di secondo grado (grave) con i rispettivi accompagnatori. Così come in precedenza, anche in questa occasione saranno ospitati nella QUIET ROOM dello stadio".

