Lazio - Atalanta, le probabili formazioni: Correa titolare, Marusic a sinistra

LAZIO - ATALANTA: Si recupera il big match della prima giornata, rinviato a causa della lunga stagione dei bergamaschi in Champions League. Lazio - Atalanta allo stadio Olimpico davanti a mille spettatori, per le misure restrittive anti-Covid. Ma soprattutto Lazio - Atalanta per una sfida che si preannuncia spettacolare: due delle squadre più interessanti della Serie A si sfidano, dopo aver vinto entrambe la prima partita di campionato. Simone Inzaghi dovrà fare ancora a meno dei nuovi arrivi: Muriqi (in isolamento in Turchia) e Fares (non ancora ufficializzato). Ma può contare su un Marusic in forma smagliante che viaggia verso la conferma sulla fascia sinistra. A completare l'11 titolare dovrebbero rivedersi gli stessi interpreti della partita contro il Cagliari: non sono previsti stravolgimenti di formazione.

Serie A 2020/21 - Recupero 1ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - Mercoledì 30 settembre 2020, ore 20.45

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile

A disp.: Reina, Alia, Armini, D. Anderson, Kiyine, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Parolo, Caicedo, Adekanye

All.: Simone Inzaghi

Indisponibili: Proto, Vavro, Luiz Felipe, Lulic, Lukaku, Muriqi

Squalificati: -

Diffidati: -

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel

A disp.: Rossi, Carnesecchi, Sutalo, Mojica, Palomino, Romero, Pasalic, Malinovskyi, Lammers

All.: Giampiero Gasperini

Indisponibili: Gollini, Pessina, Miranchuk

Squalificati: -

Diffidati: -

Arbitro:

Assistenti:

Quarto uomo:

V.A.R.:

A.V.A.R.:

