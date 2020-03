Lazio, auguri a Bernardo Corradi: l'ex biancoceleste compie 44 anni

Due stagioni intense, per 22 gol segnati. Tanto è bastato a Bernardo Corradi per diventare uno dei giocatori della Lazio più amati nei primi anni 2000. Celebre la coppia che formava con il suo compagno d'attacco e d'esultanza, Claudio Lopez. Così come la Coppa Italia del 2004 alzata anche grazie al suo gol nella finale di ritorno contro la Juventus. Attimi di biancoceleste incisi per sempre nella vita di Corradi e dei laziali, che oggi - così come la società - non possono che fargli gli auguri per i suoi 44 anni.

Tanti auguri di buon compleanno a Bernardo Corradi



L'ex biancoceleste spegne oggi 4️⃣4️⃣ candeline pic.twitter.com/fy15AUHTxy — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 30, 2020

CALCIOMERCATO LAZIO, ANCHE IL NAPOLI PUNTA MURIQI

LAZIO, LE PAROLE DI DIACONALE

TORNA ALLA HOMEPAGE