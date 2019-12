Lazio, aumentano i diffidati: pericolo squalifica in Supercoppa

Nonostante la gara contro la Juventus sia stata giocata ad alti ritmi e le due squadre in campo non si siano risparmiate, i tre diffidati in casa Lazio sono usciti indenni dal match. Acerbi, Lulic e Parolo non hanno rimediato alcun cartellino giallo, e potranno dunque essere impiegati in occasione della trasferta di lunedì 16 dicembre alla Sardegna Arena contro il Cagliari. La notizia negativa, invece, arriva da Lucas Leiva, per il quale è arrivata l’ammonizione nel big match dell’Olimpico. Anche il brasiliano è entrato in diffidati ed, insieme agli altri tre compagni di squadra, rischia di non poter prendere parte alla finale di Supercoppa, in programma il 22 dicembre a Riad: un cartellino giallo domenica potrebbe essergli fatale. Inzaghi, vista anche quest’emergenza, spera nel recupero di alcuni giocatori infortunati. Tra tutti, Patric e Marusic che, riporta la rassegna stampa di Radiosei, dovrebbero tornare nell’elenco dei convocati tra Rennes e Cagliari. Lo spagnolo si è fermato per una lieve lesione muscolare al polpaccio riportata nel finale di partita con il Cluj, mentre il montenegrino è out dalla gara contro il Torino di fine ottobre.

Impresa Lazio, la Serie A omaggia Luis Alberto: “Semplicemente magico!” - FT

Lazio, Milinkovic: “Gol, che emozione! Luis Alberto? Mi muovo appena ha la palla…”

TORNA ALLA HOMEPAGE