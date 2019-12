Lazio, Milinkovic: “Gol, che emozione! Luis Alberto? Mi muovo appena ha la palla…”

La Lazio continua a volare in campionato e centra la sua settima vittoria consecutiva ottenendo i tre punti all'Olimpico contro la Juventus. A decidere il match i gol di Caicedo, Luiz Felipe e Milinkovic. Quest'ultimo ha analizzato il successo ai microfoni di Dazn: “Se facciamo il nostro, possiamo sempre fare buone partite. La Juventus è arrivata in un momento non positivo, noi abbiamo fatto il nostro e abbiamo portato i tre punti a casa. Pensiamo a vincere ogni partita, dobbiamo stare calmi, lo Scudetto è una parola troppo grande. Gol? Che emozione, abbiamo vinto contro una squadra come la Juventus ed ho anche segnato. Andrò a rivederlo altre due o tre volte. Luis Alberto? Appena vedo che lui ha la palla faccio il movimento, i suoi passaggi sono sempre ottimi. Sono cambiato, devo correre un po’ di più e questo non mi piace molto, ma così aiuto i ragazzi, anche a raggiungere la vittoria”.

Il centrocampisto serbo ha parlato anche ai microfoni di Lazio Style Channel: “Ero molto positivo e fiducioso di fare un risultato positivo. La squadra sta bene e avevamo lavorato al meglio tutta la settimana. Siamo in un momento molto positivo, stiamo vincendo tanto. Ora dobbiamo andare avanti concentrati per prenderci i tre punti anche le prossime. Il gol voglio rivederlo, è una grande emozione segnare a una grande squadra come la Juventus. Sono emozionatissimo e non so cosa dire. Luis mi ha fatto un grande assist, per come te la mette basta un tocco. Dopo gli ho spolverato la scarpa (ride, ndr). La classifica? Bisogna stare molto calmi nonostante in molti parlino anche di Scudetto. Il nostro obiettivo però è restare tra le prime quattro”.

