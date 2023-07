Lazio - Auronzo, prima amichevole: orario e dove vedere la partita in tv

La Lazio è pronta a misurarsi nella prima amichevole ad Auronzo di Cadore. Quattro giorni di ritiro, Maurizio Sarri ha già delineato le linee guida per la prossima stagione, pronte a metterle in atto a partire da domani. Infatti, allo Zandegiacomo domani è fissata la prima amichevole contro l'Auronzo delle 4 in programma. L'orario del match sarà alle 18:00, e sarà disponibile sui canali ufficiali del club, ovvero, Lazio Style Channel e Lazio Style Radio. Come di consueto, la diretta verrà seguita anche qui in forma scritta da Lalaziosiamonoi.it, dunque restate aggiornati per non perdervi la prima partita della nuova Lazio!