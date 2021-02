Lazio, Badiani: "Bayern Monaco di un altro livello, pagati gli errori in difesa"

La Lazio non è stata all'altezza del Bayern Monaco ieri sera. Lo ha dimostrato il largo risultato maturato nei 90 minuti, ma soprattutto i vari errori che hanno spianato la strada ai tedeschi. L'ex biancoceleste Roberto Badiani, ai microfoni di TuttomercatoWeb.com, ha detto la sua sulla prestazione della squadra di Inzaghi: "Mi è sembrata non al livello del Bayern, lo si è visto da subito. Mi è piaciuto il fatto che non ha mai mollato, ha preso 4 gol ma ha provato sempre a fare qualcosa. Magari con un rigore... Però i tedeschi erano superiori. Il problema è che ci sono giocatori con personalità e altri che non hanno esperienza e hanno pagato. I bavaresi hanno ritmi alti, hanno avuto più organizzazione, raddoppiavano, si buttavano sulle fasce. Era dura e si sapeva".

ERRORI MICIDIALI - "Giocare dal basso non mi piace. A volte la palla va buttata via senza vergognarsi. Le squadre ti aggrediscono e se sbagli, sono in porta. Meglio a volte un lancio lungo perché può anche essere un'occasione da gol per Immobile. Ripeto, sono contrario a questo tipo di gioco. Gli errori dei difensori sono stati micidiali. Il campo troppo bagnato tra l'altro è stato un handicap, la palla non andava. Tutto a scapito della Lazio, il Bayern era più fisico e completo. E quel passaggio di Musacchio, non essendo stato colpito bene di piatto, è stato anche rallentato. In ogni caso il Bayern può ambire a vincere la Champions, poi dipende da come arriva fisicamente al momento chiave. A questi livelli sì, vedo una Lazio un po' debole a livello difensivo. Sugli esterni, a parte Lazzari, fortissimo, si è un po' indebolita e ha sfruttato poco la velocità dell'ex spallino".