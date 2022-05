Lazio, Baiano: "Sarri ha fatto il massimo con tutte le difficoltà avute"

Fonte: Tuttomercatoweb.come

La Lazio chiuderà la stagione sabato sera in casa contro l'Hellas Verona. Che sia quinto o sesto posto, sicuramente i biancocelesti giocheranno la prossima Europa League. Obiettivo centrato per Sarri alla sua prima annata sulla panchina laziale, che però ora vuole la quinta piazza del campionato. Baiano a TuttomercatoWeb.com ha analizzato il percorso dell'allenatore: "Con tutte le difficoltà che ha avuto, manifestatesi all'inizio, era normale potesse fare fatica. Ha raggiunto un obiettivo importantissimo (la qualificazione in Europa League, ndr) con una squadra che ha giocato praticamente per sei anni allo stesso modo, cambiando radicalmente il modo di pensare. Anche lui ha fatto un grandissimo campionato insieme ai suoi ragazzi, ha fatto il massimo".