Lazio, Ballotta: "La parata più importante? In casa della Juventus nel 2000"

Lo Scudetto della Lazio del 2000 fu il frutto di una rimonta pazzesca nelle ultime otto giornate. Dopo Verona i biancocelesti erano dietro di 9 punti, ma nelle due giornate successive il derby vinto e il blitz di Torino assottigliarono lo svantaggio a 3. Il resto è storia nota, fino alla pioggia di Perugia e il trionfo delle 18.04 del 14 maggio. Il protagonista assoluto della vittoria in casa della Juventus fu il marcatore Diego Simeone, insieme a Marco Ballotta che allo scadere chiuse la porta in faccia a Del Piero. L'ex portiere ne ha parlato ai microfoni di Soccermagazine: "La mia parata più importante? Mah, ce ne sono state tante. Poi ti ricordi quelle che magari sono servite a far vincere una partita, una competizione, una finale e allora diventano più importanti, ma ci sono state tante parate diciamo difficili, che diventano importanti se alla fine poi danno il risultato. Si ricordano tutti la parata su punizione di Del Piero contro la Juve. Era una parata che si può definire normale, però alla fine la Lazio ha vinto lo scudetto e quello era lo scontro diretto. Il fatto di aver vinto 1-0 a Torino con la Juventus l'ha fatta diventare una parata importante".

