Lazio, Balotelli al Faina: "Dovevano far tornare la Juve prima. Caicedo? Mi devo ricredere..."

LAZIO, FAINA-BALOTELLI - Se prima i social erano un rifugio e un momento di svago dalla realtà per tanti, in questa situazione di emergenza lo sono ancora di più. Sono usati dai vip soprattutto per passare del tempo con i propri fan. Tra questi anche Damiano "Er Faina", noto tifoso della Lazio, ha avviato una diretta su Instagram e ha chiamato Mario Balotelli, mettendo in scena per diversi minuti una chiacchierata davvero esilarante in alcuni passaggi. I due hanno parlato molto del momento che si sta vivendo in Italia, hanno scherzato di altro e si sono confrontati sul calcio. Tra i tanti temi, è uscita fuori anche la Lazio: "È uno squadrone" dice Mario. Che poi, ridendo sotto i baffi, aggiunge: "Dovevano far ritornare la Juve in testa prima di fermare il campionato”. E c'è un giocatore biancoceleste che ha fatto ricredere Balotelli: "Caicedo è tanta roba, mi devo ricredere. Io sono di parola, ci metto la faccia. Avevo detto che era un buon giocatore ma niente di speciale e invece è proprio forte. Sta facendo cose speciali. Per caratteristiche non mi fa impazzire, ma in questa Lazio fa benissimo". Un apprezzamento mica male. Poi, continuando la loro conversazione social, il Faina mostra il tatuaggio di Ibrahimovic sull'avambraccio. Mario chiede: "Perché non hai quello di Immobile o di Milinkovic o di Luis Alberto oppure di Inzaghi? Eh eh eh", con un certo tono di rimprovero. Dall'altra parte dello schermo allora ecco che Damiano mostra fiero quello di Giorgio Chinaglia, simbolo della Lazio. "Chinaglia? Non lo conosco, mi dispiace. Conosco la Lazio da Stam, Nesta, Vieri, quelli che hanno vinto in Europa. Io sono del 1990 oh!", replica 'Balo'. Caro Mario, vedi di approfondire l'argomento, ora di tempo ne hai.

Pubblicato il 12/03 alle ore 15:45

