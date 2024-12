Lazio, Baroni a LSC: "Bel passo avanti ora manca quello decisivo". E sui cambi...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un Marco Baroni, giustamente, più che soddisfatto quello che al termine della sfida tra Ajax e Lazio, vinta dai biancocelesti per 3-1, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Oggi un bel passo avanti, ancora non è un passo decisivo ma siamo contenti. Come avevo detto queste sono gare bellissime, i ragazzi se le sono conquistate e noi vogliamo alzare il livello delle prestazioni in gare come questa. Complimenti alla squadra, mi è piaciuto come hanno interpretato la partita. Da questa sera dobbiamo recuperare e poi abbiamo qualche giorno per preparare la prossima gara".

PRESTAZIONE - "La squadra non deve mai impaurirsi, giocavamo contro una squadra importante, che ha gioco, noi siamo andati a prenderli. Abbiamo fatto una partita aggressiva, adesso voglio far recuperare bene i ragazzi perché lunedì dobbiamo essere pronti".

"Io sono contento per tutti i ragazzi, anche le sostituzioni di Dia e Pellegrini non sono bocciature ma ho visto che c’era bisogno di cambiare qualcosa. Non mi sorprende la squadra, sa benissimo cosa deve fare in campo, ci stava prendere gol qui anzi secondo me abbiamo mancato tre-quattro volte la palla per chiudere la gara anche sull’1-0, potevamo essere più lucidi nella transizione".

CAMBI - "Patric era affaticato, i primi due cambi tra primo e secondo tempo non sono stati di natura fisica (Lazzari e Dia, ndr), c’era bisogno anche di fare minutaggio quindi alcune sostituzioni erano programmate. Lo stesso Pellegrini era solo affaticato".