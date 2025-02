Lazio, Baroni a LSC: "La squadra ha saputo soffrire. Belahyane..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente da fare. La Lazio esce dal Penzo con un solo punto, segnando una battuta d'arresto per la corsa al quarto posto. Al termine del match contro il Venezia, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Marco Baroni “Non è che non abbiamo visto una buona la Lazio ma una partita sporca, il Venezia ha fatto 21 falli, pressione, sono partite in cui ci vuole una giocata importante per aprirle ci è mancato questo. La squadra ha saputo calarsi, non siamo contenti del pari ma usciamo appannati nello sviluppo, nella manovra e nel ritmo. Ho visto una squadra capace di soffrire, dico ai ragazzi di guardare avanti con fiducia, di migliorarci. Taty lo perderemo per un po’ di tempo, dovremo trovare risorse e lavorare. Dele-Bashiru ha una distorsione alla caviglia, si è girata la caviglia sul contrasto. Ha sentito una fitta forte quando ha calciato, domani faremo accertamenti, sicuramente non sarà disponibile per San Siro, vedremo per la seconda (Milan, ndr). Viktoria? Non dobbiamo aver timore, dobbiamo recuperare energie e affrontare gli incontri con voglia e coraggio.

Ci è mancato nel primo tempo sostegno nei terzini, siamo abituati a tener ritmo, per atteggiamento non è una partita che amiamo ma ci siamo calati bene. Usciamo con il dispiacere di non aver vinto ma sono convinto che abbiamo trovato solidità.

Belahyane? Ha giocato con ordine, con piglio, bene".