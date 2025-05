Lazio, Baroni a Sky: "Devo parlare con la società. Qualche giocatore pensava già ad andare via"

TUTTOmercatoWEB.com

Nel post partita di Lazio - Lecce, il tecnico biancoceleste Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole: "Abbiamo fatto una brutta partita. Il mio dispiacere è quello di non essere riuscito, nonostante avessi parlato con la squadra, di riportarli dentro la prestazione come successo a San Siro. L'ultima immagine è quella che rimane, ha sporcato quanto fatto durante la stagione. C'è questo dolore verso i tifosi e la società, avevo parlato più volte con i ragazzi delle difficoltà della gara, perché c'erano già giocatori che pensavano ad andare via con il rompete le righe di domani".

"A gennaio sono arrivati dei ragazzi giovani. La società ha fatto il massimo, non è questo il tema. Io ho il dolore addosso, questa partita sciupa il nostro percorso. Nel girone d'andata abbiamo fatto 34 punti, al ritorno 31. Sarebbe bastata una partita diversa per dare un'altra dimensione al nostro cammino. Non devo cercare e non voglio alibi. Mi prendo la responsabilità, forse non sono stato in grado di far capire l'importanza di questa gara".

"In campionato abbiamo cercato di lavorare sulle nostre difficoltà, ci hanno penalizzato le squadre che si chiudevano. Se rimango? Dobbiamo sicuramente parlare con la società. Oggi era la partita importante, da domani faremo le nostre valutazioni. Ho sempre pensato di lavorare a testa bassa con la mia squadra, è un gruppo che mi ha dato tanto e mi ha cresciuto. La società mi è stata vicina, non devo fare appunti a nessuno se non a me stesso per questa sera".

