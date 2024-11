Lazio, Baroni: "Ambizioni? Il percorso è più importante della meta finale"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Porto, in programma giovedì 7 novembre all'Olimpico, il tecnico della Lazio Marco Baroni è intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia e, tra i vari temi toccati ha detto la sua su quali possono essere le ambizioni della squadra in questa stagione: "Il nostro lavoro è meraviglioso perché abbiamo ogni giorno una nuova opportunità. L'ambizione la devi curare sempre, in ogni momento, nella dedizione e nel lavoro. Questo per me vuol dire essere ambizioso, la squadra la deve trasformare nel dettaglio, nella voglia di crescere. L'arrivo è lontano, ma il percorso è ancora più importante della meta finale".